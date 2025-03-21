Українцям розповіли про подорожчання бензину в Дніпрі, фахівці надали прогноз щодо зміни прайсу у 2025 році.

З початку 2025 року ціни на бензин в Україні, зокрема в Дніпрі, зросли через підвищення акцизів та глобальне подорожчання нафти.

Фіксується незначне подорожчання бензину А-95 Premium в Дніпрі, за літр доведеться заплатити 60,45 гривен, він подорожчав на 21 копійку за два дні.

Прайс на інші види пального в області на 18 березня, на АЗС регіону встановлені такі цінники:

А-95 – 56,66 (знизився на 1 коп.)

А-92 – 53,66 (подешевшав на 4 копійки)

Дизельне паливо – 55,13 (зменшилося на 7 коп.)

LPG (автогаз) – 36,93 (подешевшав на 2 копійок)

Загалом, вартість на основні види палива за останні два дні залишилися майже без змін та сильного подорожчання бензину в Дніпрі не сталося.

Фахівці прогнозують, що подальша вартість залежатиме від коливань валютного курсу та ситуації з постачанням нафтопродуктів в Україну.

Водночас весною очікується можливе зниження вартості деяких видів пального.

За даними Мінфіну, експерти пов’язують цей тренд із загальною ситуацією на світових ринках та змінами в податковій політиці.

США вже працюють над збільшенням видобутку нафти, що потенційно може призвести до ще більшого зниження її вартості.

Подальший розвиток подій на ринку енергоресурсів безпосередньо впливатиме на ціни в Україні.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.

Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.