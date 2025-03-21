У зв’язку з критичною ситуацією, виконавчий комітет міської ради спільно з Дніпропетровською ОВА ініціював переговори, щоб знизити тарифи на Дніпропетровщині.

Тарифи на Дніпропетровщині змінились - частина мешканців області буде платити менше за електроенергію в березні, повідомляє Politeka.net.

Таке рішення ухвалили через серйозні проблеми з електропостачанням, спричинені обстрілами.

З 1 березня 2025 року вартість електроенергії для жителів багатоповерхівок у Зеленодольську становитиме 2,64 грн за 1 кВт·год, що майже вдвічі менше за попередню ціну в 4,32 грн.

Черговий обстріл з боку російських військ залишив без централізованого опалення близько 11 тисяч мешканців Зеленодольська. Люди були змушені використовувати електрообігрівачі, що спричинило значні навантаження на мережу та часті аварії.

У зв’язку з критичною ситуацією, виконавчий комітет міської ради спільно з Дніпропетровською ОВА ініціював переговори з державними органами та енергетичними компаніями, щоб знизити тарифи на Дніпропетровщині у Зеленодольську. Після консультацій з Міненерго, НКРЕКП та постачальниками електроенергії вдалося досягти зменшення вартості світла.

Наразі також ведеться робота над можливістю тарифного перегляду за лютий 2025 року, аби підтримати мешканців, які постраждали від перебоїв з енергопостачанням.

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