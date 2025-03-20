Завершення опалювального сезону в Дніпрі та області може відбутися вже найближчим часом.

Влада визначає дату завершення опалювального сезону в Дніпрі та області з урахуванням погодних умов та стану енергомереж, повідомляє Політека.

За попередніми прогнозами, остаточна дата залежатиме від середньодобової температури. Якщо вона стабільно перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль, батареї можуть вимкнути раніше.

За словами заступника директора КП "Теплоенерго" Володимира Білана, у 20-х числах березня очікується тимчасове похолодання, тому поки що котельні працюватимуть у звичайному режимі.

Директор комунального підприємства додав, що рішення про відключення ухвалюється на основі таких факторів як поточна температура повітря та прогноз погоди; технічний стан тепломереж та рівень споживання енергоресурсів.

Варто зазначити, що зазвичай батареї гріють українські оселі в період з 15 жовтня до 15 квітня. Однак, при стабільному потеплінні їх можуть вимкнути як в березні, так і на початку квітня.

Жителям міста рекомендують слідкувати за офіційними повідомленнями влади, адже точна дата завершення опалювального сезону в Дніпрі та області залежатиме від погодних умов найближчих тижнів.

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