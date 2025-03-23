У Дніпрі та області на понеділок заплановано масові графіки відключення світла на 24 березня, дізнайтеся, де будуть обмеження.

Українцям розповіли, де чекати на Дніпрі та області 24 березня планові графіки відключення світла , передає Політека.

Як повідомляє ПЕЕМ «ЦЕК», посилаючись на затверджений час, протягом тижня енергетична компанія ЦЕК проводитиме технічні роботи, частина жителів тимчасово залишиться без електропостачання.

Графіки відключення світла торкнуться окремих районів та області, у деяких місцях вони триватимуть кілька годин.

У Дніпрі 24 березня графіки відключення очікуються з 08:00 до 17:00, їх запровадять наступними вулицями: Інженерна: 9, 9Г, 11; Квартальна: 38; Солідарно: 2, 4А; Козака Мамая: 4-10.

Місто Жовті води у понеділок з 08:00 до 17:00 за адресою: Івана Богуна: 1Г, 96; Ентузіастів: 2, 2А, 4, 6; Молодіжний: 27-33 (непарні); Стовпи: 1, 2, 4, 6, 7;

Також повідомляється про планові роботи до міста Вільногірська на 24 числа з 08:30 до 16:30: Центральна: 27, 29, 29А, 31А, 35; Віктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40; Захисників України: 12, 12А, 14; Юрія Устенка: 11, 15.

До речі, під час обмежень слід перевіряти на офіційному сайті компанії, чи є аварія на вашу адресу, якщо ні, потрібно повідомити про відсутність світла на сайті ДТЕК, а також у чат-ботах Viber та Telegram у розділі "Відсутня електроенергія?";

Також зателефонуйте до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 або +38 (048) 705 90 90 90 90.

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