Подорожчання продуктів у Дніпрі стало помітним для споживачів у березні 2025 року.

Подорожчання продуктів у Дніпрі змусило покупців віддавати більше грошей за базові товари, повідомляє Політека.

Згідно з даними обласного управління статистики, відбулося значне подорожчання продуктів у Дніпрі.

Ціни на деякі популярні товари в обласі у лютому 2025 року збільшились на 0,7% порівняно з попереднім місяцем. Зокрема, споживачам довелося платити більше за яйця, сири, рибу та м'ясо. Найбільше зросла вартість соняшникової олії — на 3,6%, а також яєць, макаронів, яловичини, свинини та риби, ціни на які збільшились від 0,9% до 3,6%.

Крім того, на 0,9% зросла вартість хліба, овочів, фруктів, кондитерських виробів з цукру та безалкогольних напоїв. Одночасно в місті спостерігалася і тенденція до здешевлення деяких позицій. Зокрема, на 3,9% впала в ціні оливкова олія, а маргарин і рис - на 3,7% і 1,2% відповідно. Окрім того, вартість на одяг і взуття зменшились на 2,7%, що також стало позитивною новиною для місцевих жителів.

Окрім цього, у лютому на Дніпропетровщині також виросли у вартості послуги в сфері охорони здоров’я на 1,4%, що пов’язано з підвищенням цін на лікарняні та амбулаторні послуги.

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