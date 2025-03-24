Грошова допомога в Дніпрі та області пропонується в розмірі від 2 до 5 тисяч доларів для підтримки розвитку підприємців.

Грошова допомога в Дніпрі та області надається Чеською гуманітарною організацією "Людина в біді", до 31 березня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Реєстрація для отримання фінансової допомоги відкрита не тільки для мешканців Дніпропетровщини, а й для двох інших регіонів.

Згідно з інформацією від пресслужби організації, пропонується підтримка в розмірі від 2 до 5 тисяч доларів для підтримки розвитку підприємництва серед українців у період війни. Також доступні мікрогранти для тих, хто хоче отримати знання для започаткування власного бізнесу.

Не тільки надається грошова допомога в Дніпрі та області, а й в інших регіонах. Програма охоплює також такі області: Харківська та Миколаївська.

У межах проєкту передбачено надання виплат у таких напрямках:

до 2 тисяч доларів – для осіб з обмеженими економічними можливостями, на навчання або перекваліфікацію;

до 4 тисяч – для осіб з обмеженими фінансовими ресурсами на розвиток бізнесу в громадах;

до 5 тисяч – для мікро- та малих підприємств, які створюють робочі місця для вразливих категорій населення.

Усі учасники програми матимуть доступ до офлайн або онлайн навчання тривалістю шість місяців. Для отримання гранту необхідно подати заявку, заповнивши онлайн-форму до 31 березня 2025 року.

Особлива увага буде приділена найбільш вразливим категоріям населення. Пріоритет у відборі отримають:

особи з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

самотні матері, батьки, опікуни;

особи віком від 50 до 60 років (передпенсійний вік);

представники етнічних меншин;

учасники бойових дій (УБД).

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