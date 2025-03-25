Наближається кінець опалювального сезону у Дніпрі у 2025 році та мешканцям необхідно бути готовими.

Міська влада повідомила, що кінець опалювального сезону в Дніпрі буде, коли середньодобова температура повітря триматиметься на рівні +8°C і вище протягом трьох діб поспіль, повідомляє Політека.

На офіційному сайті міської ради було опубліковано проєкт рішення про вимкнення тепла в 2025 році. Згідно з документом, тепло перестануть подавати в будинки лише при стабільному підвищенні температури, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C або вище протягом трьох днів поспіль.

Такі умови обумовлені необхідністю зниження навантаження на енергетичні системи та економії ресурсів. Міська влада звертає увагу, що того, як буде кінець опалювального сезону в Дніпрі, комунальні підприємства отримають дозвіл вимкнути подачу тепла до квартир та інших об'єктів.

Водночас газопостачання для опалення продовжуватиметься, але тільки за заявками від підприємств та в межах встановлених лімітів.

До слова, у деяких українських містах вже оголосили про вимкнення батарей. Так, у Херсоні та Львові подачу тепла вже було припинено або обмежено, а у Києві це відбулося 24 березня. Очікується, що в найближчі тижні рішення про припинення подачі буде ухвалено і в інших містах, таких як Луцьк, Чернівці та інші.

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