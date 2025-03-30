Подорожчання продуктів у Дніпрі у лютому 2025 року призвело до зростання цін на основні харчові товари та послуги.

У березні 2025 року відбулося подорожчання продуктів в Дніпрі, повідомляє Politeka.

За даними Головного управління статистики Дніпропетровської області, індекс споживчих цін за лютий 2025 рік склав 100,7% порівняно з попереднім місяцем, що свідчить про середнє зростання ціни на 0,7%.

Найбільше подорожчали товари харчування та безалкогольні напої – на 0,8%. Також зросли ціни на олію соняшникову, яйця, макарони, яловичину, сири, рибу та продукти з риби, свинину, фрукти, кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої, хліб, овочі, масло, молоко та цукор. Подорожчання цих товарів коливається в межах 0,6–3,6%. Водночас алкогольні напої та тютюнові вироби збільшилися у вартості на 1,0%.

Також це відбулося через підвищення вартості послуг у сфері охорони здоров'я на 1,4%, транспорту на 1,0%, а також на послуги дитячих садків, вивезення сметани, твердого палива, ресторанів і готелів, побутової техніки та утримання житла, де підвищення склало від 1,0% до 6,3%.

Водночас деякі товари та послуги стали дешевшими. Таким чином, оливкова олія подешевшала на 3,9%, маргарин – на 3,7%, рис – на 1,2%. Одяг та взуття загалом знизилися у вартості на 2,7%, де одяг подешевшав на 3,7%, а взуття – на 1,5%. Крім того, знизилася вартість проїзду в залізничному транспорті на 1,7%.

У цілому подорожчання продуктів в Дніпрі демонструє економічні та ринкові процеси, які продовжують впливати на споживчі цінники в регіонах.

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