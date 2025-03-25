У Дніпрі заплановано масові графіки відключення світла, дізнайтеся, чи будуть обмеження 26 березня, передає Політека.
Як інформують «Газмережі», у середу, 26 березня не буде електрики на вулиці Василя Чапленка, 16 та Данила Галицького, 9а, 9в.
Як повідомляє «ПЕЕМ «ЦЕК», додавши час і де протягом тижня енергетична компанія проводитиме технічні роботи.
Відомо, що частина мешканців тимчасово залишиться без електропостачання.
ЦЕК інформує про планові роботи у Кам’янському районі на 26 число з 09:30 до 16:00 за адресами: село Дніпровське, вулиця Набережна: 2-8 (парні).
Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.
Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями.
Жителі міста та області, можуть подивитися розклад відключень на сайті Yasno, ввівши домашню адресу у відповідне поле.
Ще одне джерело інформації про відключення - сайт ДТЕК, а також боти Дніпровських електромереж у Viber і Telegram.
При виникненні запитань звертайтесь за телефонами кол-центру: +38 (048) 705 90 90. Для мобільних телефонів: +38 (068) 705 90 90,
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