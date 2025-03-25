Графіки відключень електроенергії у Дніпрі заплановані на 26 березня, дізнайтеся, про що попереджають енергетики.

У Дніпрі заплановано масові графіки відключення світла, дізнайтеся, чи будуть обмеження 26 березня, передає Політека.

Як інформують «Газмережі», у середу, 26 березня не буде електрики на вулиці Василя Чапленка, 16 та Данила Галицького, 9а, 9в.

Як повідомляє «ПЕЕМ «ЦЕК», додавши час і де протягом тижня енергетична компанія проводитиме технічні роботи.

Відомо, що частина мешканців тимчасово залишиться без електропостачання.

ЦЕК інформує про планові роботи у Кам’янському районі на 26 число з 09:30 до 16:00 за адресами: село Дніпровське, вулиця Набережна: 2-8 (парні).

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями.

Жителі міста та області, можуть подивитися розклад відключень на сайті Yasno, ввівши домашню адресу у відповідне поле.

Ще одне джерело інформації про відключення - сайт ДТЕК, а також боти Дніпровських електромереж у Viber і Telegram.

При виникненні запитань звертайтесь за телефонами кол-центру: +38 (048) 705 90 90. Для мобільних телефонів: +38 (068) 705 90 90,

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.