В Україні з’являється все більше цікавих та привабливих вакансій для студентів - робота у Дніпрі - це доводить.

Заробляти від 20 до 30 тисяч гривень на місяць тепер можуть навіть студенти - пропонується така робота у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Оголошення опублікували на сайті Work.ua.

На співбесіду у компанію Інтерпайп запрошують студентів та всіх охочих на посаду токар-карусельник– попередній досвід не потрібен, адже готові обучити. Кожному працівнику обіцяють:

Стабільну заробітну плату від 20-30 тисяч гривень.

Щорічну оплачувану відпустку (24 дні) та лікарняні згідно з КЗпП.

Медичне страхування (частина витрат компенсується компанією)

Безкоштовний корпоративний транспорт.

Дотації на харчування в корпоративній їдальні.

Підтримку для сімей з дітьми.

Кар'єрне зростання та можливості для реалізації в міжнародній компанії.

Робота у Дніпрі також пропонується студентам на посаду - продавець-консультант в магазин Nike. Передбачається 100% білу зарплату у розмірі 24 тисяч та офіційне оформлення. Можна обрати зручний графік. Обіцяють комфортні умови праці у сучасних магазинах, стильний корпоративний одяг та навчання та перспективу кар'єрного зростання.

Також можна стати системним адміністратором, де готові платити 26 000 – 30 000 грн. Така вакансія з'явилась у мережі магазинів TOUCH. Основні вимоги до кандидатів прості:

Практичні навички з Linux — вітаються;

Розуміння принципів мереж та вміння діагностувати мережеві проблеми;

Досвід роботи з маршрутизаторами Mikrotik, керованими комутаторами— буде перевагою;

Знання апаратного забезпечення (ПК, ноутбуки, сервери) та навички його діагностики;

Бажання навчатися та розвиватися професійно;

Самостійність, ініціативність, відповідальність та здатність швидко знаходити рішення.

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