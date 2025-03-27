Заробляти від 20 до 30 тисяч гривень на місяць тепер можуть навіть студенти - пропонується така робота у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.
Оголошення опублікували на сайті Work.ua.
На співбесіду у компанію Інтерпайп запрошують студентів та всіх охочих на посаду токар-карусельник– попередній досвід не потрібен, адже готові обучити. Кожному працівнику обіцяють:
- Стабільну заробітну плату від 20-30 тисяч гривень.
- Щорічну оплачувану відпустку (24 дні) та лікарняні згідно з КЗпП.
- Медичне страхування (частина витрат компенсується компанією)
- Безкоштовний корпоративний транспорт.
- Дотації на харчування в корпоративній їдальні.
- Підтримку для сімей з дітьми.
- Кар'єрне зростання та можливості для реалізації в міжнародній компанії.
Робота у Дніпрі також пропонується студентам на посаду - продавець-консультант в магазин Nike. Передбачається 100% білу зарплату у розмірі 24 тисяч та офіційне оформлення. Можна обрати зручний графік. Обіцяють комфортні умови праці у сучасних магазинах, стильний корпоративний одяг та навчання та перспективу кар'єрного зростання.
Також можна стати системним адміністратором, де готові платити 26 000 – 30 000 грн. Така вакансія з'явилась у мережі магазинів TOUCH. Основні вимоги до кандидатів прості:
- Практичні навички з Linux — вітаються;
- Розуміння принципів мереж та вміння діагностувати мережеві проблеми;
- Досвід роботи з маршрутизаторами Mikrotik, керованими комутаторами— буде перевагою;
- Знання апаратного забезпечення (ПК, ноутбуки, сервери) та навички його діагностики;
- Бажання навчатися та розвиватися професійно;
- Самостійність, ініціативність, відповідальність та здатність швидко знаходити рішення.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.
Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.
Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.