У Дніпрі доступне безкоштовне житло для переселенців, яке можна отримати за доступними контактами.

Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі доступне в кількох варіантах, повідомляє Politeka.

Це важлива можливість для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну або інші причини. Місто надає кілька локацій, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати прихисток на обмежений час.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі надається за декількома адресами. Одним із таких місць є вул. Тиверська, 4, де доступні дві кімнати для трьох осіб та три кімнати для двох осіб. На вул. Новокримська, 3 є місце для десяти осіб у загальній кімнаті, а на вул. Алана Шепарда, 9 – загальна кімната для десяти осіб. Кількість вільних місць змінюється, тому необхідно заздалегідь зв'язатися з організацією та уточнити наявність.

Для отримання детальної інформації та бронювання місць, ВПО можуть звертатися до контактної особи — Дар'ї Сергіївни Хріпко за телефоном +38 (050) 668-46-90. Важливо зазначити, що надається тимчасове житло, тому ВПО повинні бути готові до можливих змін у період перебування.

Місто намагається забезпечити комфортні умови для ВПО, а також активно співпрацює зі світовими благодійними організаціями, щоб забезпечити необхідну допомогу та підтримку. Ця можливість є частиною міської програми допомоги ВПО, яка спрямована на підтримку людей у ​​складних умовах та забезпечення тимчасовим домом, коли це необхідно.

Джерело: olx.ua

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