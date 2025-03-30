Дізнайтеся, якими будуть тарифи на газ у Дніпрі з 1 квітня 2025 року.

Тарифи на газ у Дніпрі та по Україні залишаються стабільними з 1 квітня, і підвищення не планується, повідомляє Politeka.

Ціна на електроенергію наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину, і ця ціна залишається незмінною до кінця квітня.

Власники двозонних лічильників, які споживають електроенергію вночі, можуть зекономити. Для них існує розподіл денних та нічних тарифів: денний з 7:00 до 23:00 становить 4,32 гривні за кіловат-годину, а нічний - з 23:00 до 7:00 знижується до 2,16 гривні за кіловат-годину.

Це дозволяє власникам двозонних лічильників значно знизити витрати на електроенергію, якщо вони активно використовують електроприлади в нічний час. Особливо це стосується власників електроопалювальних установок, які можуть сплачувати менше за споживання енергії за умови дотримання норми.

Щодо газу, вартість цього ресурсу також не змінюється. Вартість на газ для побутових споживачів залишилася на рівні 7,96 гривні за кубометр від компанії «Нафтогаз», яка є постачальником останньої надії для понад 90% українців. Інші постачальники газу пропонують ціни в межах від 7,70 до 9,99 грн за кубометр, які варіюються у зв'язку з компанією.

Загалом, тарифи на газ у Дніпрі та по Україні залишаються стабільними, що дозволяє споживачам спокійно розраховувати свої витрати на енергоресурсах.

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