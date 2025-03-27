Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі продовжує бути важливою підтримкою для внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили свої домівки, повідомляє Politeka.

У місті діють кілька тимчасових притулків, де можна знайти прихисток. Доступні місця для проживання розташовані на різних вулицях і розраховані як на окремі родини, так і на більші групи переселенців.

Зокрема, у місті можна знайти вільні місця у житлових кімнатах за такими адресами: вул. Тиверська, 4, де пропонуються кілька кімнат для 2–3 осіб, і вул. Новокримська, 3, де є кімната для 10 мешканців. Ще один тимчасовий притулок знаходиться на вул. Алана Шепарда, 9, із загальним розміщенням для десяти осіб. Всі зазначені варіанти пропонують безкоштовне проживання для ВПО. А звернутися туди можна за номерами: (056) 789-45-67, (067) 123-45-78, (095) 456-78-90.

Крім того, у місті працює модульне містечко, яке здатне прийняти до 2000 осіб. Щоб отримати місце у модульному містечку чи гуртожитках, потрібно звернутися до волонтерів або до адміністрації житлових об’єктів.

Переселенці також можуть скористатися онлайн-сервісом "Допомагай", де зібрані актуальні оголошення від власників безкоштовного житла у Дніпрі. Знайти варіанти тимчасового проживання можна на сайті.

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