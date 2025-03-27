Містяни помітили подорожчання яєць в Дніпрі і задаються запитанням, де купувати їх, щоб максимально заощадити, повідомляє Політека.

Як пише Телеграф, причина подорожчання яєць в Дніпрі пов'язана із сезонним зростанням цін, яке традиційно спостерігається навесні. За даними порталу “Мінфін”, вартість популярних марок, таких як “Квочка” та “Ясенсвіт”, за вихідні виросла до 78,30 та 72,86 гривень за десяток відповідно.

Ще кілька днів тому ціни були на рівні 75,30 та 71,90 гривень, зазначають експерти. Для тих, хто хоче зекономити, є кілька варіантів. Найдешевший продукт можна знайти в супермаркетах мережі “Varus”, де вартість за одиницю складає всього 4,89. Таким чином, десяток коштуватиме 44,89, але це категорія С2, що менша за стандартну С1.

Якщо шукати інші варіанти, можна звернутися до супермаркетів “Fozzy”, “ЕкоМаркет” та “Фора”, де вартість С1 стартує від 5,49 за штуку. Ті, хто хоче купити цей продукт по акції, можуть звернути увагу на мережу “Сільпо”, де С2 становлять 52,99 гривні. Однак навіть із акцією вартість залишатиметься вищою, ніж в “Varus”.

Експерти прогнозують, що після святкування Великодня, яке відбудеться 20 квітня, попит знизиться, і ймовірно, подорожчання яєць в Дніпрі піде на спад. Олег Катеринич, директор Державної дослідної станції птахівництва, повідомив, що найбільш помітно це має стати через 1,5-2 місяці.

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