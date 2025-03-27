У Дніпрі заплановано графіки відключення світла на 28 березня, дізнайтеся, де будуть обмеження.

28 березня у Дніпрі введуть графіки відключення світла, йдеться про абонентів, живлення яким постачає ЦЕК, причина – планові роботи, передає Політека.

У місті Дніпро та області на цьому тижні запроваждують графіки відключення світла з 28 числа 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють у пресслужбі енергетичної компанії ПрАТ ЦЕК, електрики не буде з 8:00 до 17:00 за адресами, вказаними нижче.

28 числа електропостачання по цим адресам не буде з 8:00 до 17:00:

вулиця Аеродром: 1-8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14А, 14Б, 17, 17А, 32, 32А, 147, 211, 227, 271, 303;

Будівельників: 10Н, 17, 295;

Аеропорт: 33, 37, 70, 145, 160, 160Г, 160Б, 160Ж, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 436;

вулиця Дениса Котенка: 160Д.

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

Слід зазначити, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями.

При виникненні запитань звертайтесь за телефонами кол-центру:

+38 (048) 705 90 90

для мобільних телефонів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

Якщо обмеження запровадять додатково – енергетики заздалегідь проінформують.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.