Грошова допомога в Дніпрі розраховується за формулою та надається українцям, які відповідають певним критеріям.

Пенсіонерам, які відповідають вимогам спеціальної програми ООН, надається грошова допомога в Дніпрі від Всесвітньої продовольчої програми, повідомляє Politeka.net.

Розмір виплат залежить від суми пенсії. Розповідаємо, хто має право на ці виплати та як їх отримати.

Розраховується за формулою: 3250 грн мінус сума пенсії. Наприклад, якщо пенсія становить 3100 грн, доплата складе 150 грн.

Для того, щоб отримати ці виплати, потрібно відповідати трьом умовам:

Проживати в зоні бойових дій або прифронтових районах.

Пенсія не повинна перевищувати 3250 грн.

Не отримувати інших міжнародних виплат або допомоги для внутрішньо переміщених осіб після 1 березня 2023 року.

Варто зазначити, що грошова допомога в Дніпрі не єдине місце, де можна її отримати. Також гроші надаються у таких областях: Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній з умов, виплата припиняється.

З кінця 2024 року до програми можуть долучитися не тільки пенсіонери, а й особи, які не мають права на пенсію, а також діти та дорослі з інвалідністю.

Ця фінансова підтримка надається з метою допомогти найбільш вразливим категоріям громадян України в складний період.

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