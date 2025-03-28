Грошова допомога у Дніпрі надається завдяки благодійникам, і допоможе полегшити фінансове навантаження на сім'ї, які опинилися у складних обставинах, повідомляє Політека.

Як інформує пресслужба організації "СОС Дитячі Містечка Україна" на своїй сторінці у Фейсбук, підтримка надається в рамках соціальної програми.

Благодійний фонд здійснює виплати сім'ям, що мають в цьому потребу. Заявки можуть подавати ті, які переживають труднощі через військову ситуацію або інші непередбачувані обставини. Важливо, що грошова допомога в Дніпрі буде надаватися лише тим родинам, які не мають інших джерел фінансової підтримки.

Для того щоб отримати гроші необхідно подати заявку та надати необхідні документи. Після перевірки буде визначено, хто має право на отримання фінансування. Програма передбачає не лише гроші, але й консультації про можливі інші варіанти підтримки.

Це також включає консультаційну підтримку. Всі деталі можна дізнатися за номером телефону: +38 (095) 790-14-16.

Раніше ми також писали про схожу можливість у Києві. Детальніше - читайте за посиланням.

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