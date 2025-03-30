Закінчення опалювального сезону в Дніпрі вже відбулося, але деякі жителі міста все ще можуть отримувати тепло у своїх домівках.

Закінчення опалювального сезону в Дніпрі офіційно відбулося 27 березня 2025 року, відповідно до розпорядження міського голови Бориса Філатова, повідомляє Politeka.

Це рішення було прийняте на основі температурних показників, адже при середньодобовій температурі вище +8°C протягом трьох діб, опалення в місті припиняється.

Згідно з офіційною інформацією, в Дніпрі завершення опалювального сезону стосується лише центрального опалення, оскільки будинки з індивідуальними котлами продовжують функціонувати до 30 квітня 2025 року. Таке рішення було ухвалене з метою збереження енергоресурсів та оптимізації витрат на опалення в умовах весняного потепління. Це рішення також стало відповіддю на прогнози метеорологів, які вказують на теплішу погоду в найближчі тижні.

Закінчення опалювального сезону в Дніпрі дозволить мешканцям перейти до економії енергії в більш теплі місяці року, що має позитивно вплинути на фінансове становище домогосподарств.

Міські служби закликають жителів стежити за офіційними повідомленнями щодо можливих змін у графіках постачання тепла та інших комунальних послуг, адже в деяких районах міста за рішенням місцевих органів влади можуть бути зроблені коригування у залежності від поточних погодних умов.

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