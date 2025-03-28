Для отримання актуальної інформації про закінчення опалювального сезону у Дніпрі мешканцям міста рекомендується стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади.

Підведено попередні підсумки зими 2024-2025 років і оголошено попередню дату закінчення опалювального сезону у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо та коли відключать батареї.

Комунальне підприємство "Теплоенерго" забезпечує опалення понад 85% житлових будинків у місті, і цього року проблем із теплопостачанням не виникло. Однак остаточна дата буде залежати від середньодобової температури. Якщо температура повітря перевищить +8°C і зберігатиметься на такому рівні протягом трьох діб, опалення буде відключене.

"Наприклад, цього тижня температура трималась на рівні +8°C протягом трьох днів, і ми могли б відключити опалення, але очікується похолодання в середині березня. Тому ми ще чекаємо на точніший прогноз," — зазначив Володимир Білан, заступник директора КП "Теплоенерго".

До кінця березня всі котельні підприємства працюють у штатному режимі.

Згідно з правилами надання послуг з теплопостачання, встановленими Постановою Кабінету Міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року, терміни ввімкнення та відключення тепла визначаються на основі середньодобової температури.

Для отримання актуальної інформації про закінчення опалювального сезону у Дніпрі мешканцям міста рекомендується стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та комунальних служб.

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