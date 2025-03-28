29 березня у Дніпрі та області введуть графіки відключення світла, йдеться про абонентів, живлення яким постачає ДТЕК, причина – планові роботи, передає Політека.

В області запроваджують графіки відключення світла з 29 числа 2025 року.

Про це повідомляють у пресслужбі енергетичної компанії ДТЕК, електрики не буде з 8:00 до 18:00 за адресами, вказаними нижче.

У Покровській сільській громаді заплановані планові обмеження, обмеження торкнуться деяких вулицях двох сіл.

Про це повідомили на офіційному сайті громади Покровська, Нікопольський район, Дніпропетровська область.

Так, для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, “ДТЕК” проводитиме профілактичні роботи у межах Пoкpoвської сільської територіальної громади, повідомляє Politeka.

29 березня з 08:00 до 18:00 світла не буде у селі Капулівка по вулиці Молодіжній та Зоновій.

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

Слід зазначити, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями.

Якщо обмеження запровадять додатково – енергетики проінформують.

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