У Дніпрі та області 30 березня заплановано графіки відключення світла, в ДТЕК назвали адреси.

У Дніпрі та області 30 березня введуть планові графіки відключення світла, передає Політека.

Енергетична компанія ДТЕК проводить планові ремонтні роботи у Дніпрі та області, через це багато абонентів залишаться без електропостачання на цілий день.

Графіки відключення світла торкнуться багатьох районів, у деяких місцях обмеження триватиме до сьомої години вечора.

Згідно інформації "ДТЕК Дніпровські електромережі" задля підвищення надійності електропостачання, на електромережах Пaвлoгpaдської міської територіальної громади будуть проводитися роботи:

30 березня 2025року: з 8-00 до 19-00 вулиці Берестова, Василя Симоненка, Печерська, Волі, вул. Франка, Кобзаря, Луганська, Молодіжна, Селянська, вул. Хутірська, провулки Берестовий, Вишневий, Лікарняний, проспект Шахтобудівників.

Якщо ситуація зміниться, про це буде додатково повідомляно або на сайті вашого оператора системи розподілу, або на сторінці територіальної громади.

Нагадаємо, що для максимальної стабільності енергосистеми експерти радять використовувати потужні електроприлади в період, коли найактивніше працюють сонячні електростанції, приблизно з 10 до 15 години, пише Політека.

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

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