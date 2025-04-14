Міністерство енергетики та Нафтогаз вивчають можливість підвищення тарифів на газ у Дніпрі та інших регіонах.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі хвилює багатьох, адже вже зараз експерти попереджають про можливе зростання цін у платіжках, повідомляє Politeka.net.

У квітні 2025 року вартість блакитного палива для побутових споживачів та список постачальників залишаються незмінними порівняно з попереднім місяцем.

"Нафтогаз України", який постачає блакитне паливо для 98% українських домогосподарств, встановив тариф ще в 2023 році. Цей тариф був продовжений до 30 квітня 2025 року. Вартість за тарифом "Фіксований" становить 7,96 грн за 1 кубометр.

З початку 2024 року деякі споживачі почали сплачувати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Сума такої оплати визначається індивідуально для кожного будинку залежно від кількості квартир та технічних характеристик мережі. Зазначено, що цей платіж не є щомісячним, а здійснюється раз на 3-5 років.

Варто підкреслити, що через значну втрату видобутку власного газу в Україні, змушені купувати його на європейському ринку за ринковими цінами, які втричі вищі за собівартість його видобутку. Це також значно перевищує встановлену Нафтогазом ціну для теплокомуненерго та населення.

У зв'язку з цим Міністерство енергетики та Нафтогаз вивчають можливість підвищення тарифів на газ у Дніпрі та інших регіонах. На сьогодні вже відбувся ріст вартоств для генерації, яка виробляє електроенергію. Паралельно розглядається варіант збільшення вартості для населення та теплокомуненерго.

Ба більше, за словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, рішення підвищити їх із нинішніх 8 грн за кубометр до хоча би 10-12 грн. — вже відпрацьована.

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