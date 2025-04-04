Тарифи на воду в Дніпрі давно не змінювали, проте абонентська плата щорічно змінюється і складається з двох частин.

Тариф на воду в Дніпрі, як і раніше, складається з двох частин — абонентської плати та оплати за спожиті кубометри води, озвучено ціну в квітні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли КП «Дніпроводоканал».

Вартість кубометра води на даний момент залишається сталою — 31,36 грн (з ПДВ) за 1 кубічний метр. Зокрема, 18,16 грн — це ціна за централізоване водопостачання, а 13,20 грн — за централізоване. Ці тарифи на воду в Дніпрі діють з 1 січня 2022 року.

Однак абонентська плата щорічно змінюється і складається з двох частин: постійної (за обслуговування договору) та змінної (за обслуговування лічильника).

Для мешканців багатоквартирних будинків:

водопостачання — 18,54 гривень;

водовідведення — 17,46 гривень.

Для мешканців багатоквартирних будинків (з наявністю вузлів комерційного обліку, тобто загальнобудинкових лічильників):

водопостачання — 19,92 гривень

водовідведення — 17,46 гривень.

Для приватного сектору:

водопостачання — 36,98 (при наявності лічильника) та 18,54 (без лічильника);

водовідведення — 17,46 (якщо будинок підключений до каналізації).

«Звертаємо увагу, нарахування плати за абонентське обслуговування здійснюються щомісячно у фіксованому розмірі, незалежно від кількості осіб, зареєстрованих у квартирі і, навіть тоді, коли абонент не користується послугами. Шановні споживачі, зазначений платіж є обов’язковим, тому просимо не забувати здійснювати оплату», - звернулися до людей у «Дніпроводоканалі».

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