Подорожчання овочів у Дніпрі відбувається на тлі високої інфляції та сезонних коливань, повідомляє Politeka.

Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE, після Великодня можливі зміни у вартості деяких продуктів завдяки збільшенню пропозиції українських виробників.

За підсумками першого кварталу 2025 року рівень інфляції в Україні перевищив 13%, що безпосередньо вплинуло на вартість. Цей процес спостерігається вже кілька місяців поспіль, особливо через залежність від імпорту в зимовий період. Так, картопля в середньому коштує 30 грн/кг, огірки – 110-120, а помідори – 100-105.

Експерти прогнозують, що після Великодня ситуація може змінитися. У квітні на ринку з’явиться більше української тепличної продукції, що знизить залежність від імпорту. Очікується, що вже у травні ціни на неї можуть поступово падати, коли на прилавках з’являться перші ґрунтові огірки та помідори.

Проте, на цінову політику впливає не лише сезонний фактор. Подорожчання овочів у Дніпрі значною мірою обумовлене витратами на логістику, пальне та складною економічною ситуацією. Через бойові дії Україна втратила частину сільськогосподарських територій, що також позначається на вартості продуктів.

Попри це, аналітики запевняють, що різких стрибків у найближчі місяці не буде. У червні-липні очікується основний врожай борщового набору, що має стабілізувати ринок. Проте до кінця 2025 року можливий стрибок на 5-10%, зокрема через інфляційні процеси та зростання виробничих витрат.

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