Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі можна знайти в легкий спосіб.

Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі може бути доступне завдяки програмі "Прихисток", повідомляє Politeka.

Ця програма допомагає забезпечити помешкання для людей, що вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Ця ініціатива дозволяє мешканцям Дніпропетровської області надавати помешкання або окремі кімнати для ВПЛ, при цьому отримуючи компенсацію від держави за надане місце.

У таких випадках потрібно звернутися до програми «Прихисток»:

Зареєструйтесь на платформі dopomagai.org. Після реєстрації ви зможете переглянути доступні варіанти по всій області.

Оберіть найбільш підходящий варіант, заповніть заявку і чекайте на зв'язок від власників.

Якщо ви власник, перейдіть на сайт dopomagai.org і зареєструйтесь, щоб надати безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі

Публікуйте оголошення про надання домівки для ВПО, вказавши умови проживання та додаткові деталі. Після цього з вами зв'яжуться люди, які шукають прихисток.

Контакти для додаткової інформації:

Гаряча лінія Дніпропетровської обласної державної адміністрації: (056) 742-52-22

Програма "Прихисток" дає можливість швидко і зручно знайти тимчасовий шелтер для ВПО. Це один з кроків у напрямку підтримки громадян в складні часи.

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