В Дніпропетровській області сталося подорожчання проїзду, тому важлимо знати про всі зміни, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо про нововведення на Дніпропетровщині.
Відомо, що в квітні в Кам'янському зросла вартість проїзду в електротранспорті, що спричинило певні труднощі з оплатою. Тепер проїзд у трамваях коштує 8 гривень замість 6. Це рішення було ухвалене через різке підвищення цін на енергоносії, запчастини, матеріали та комплектуючі, а також через збільшення мінімальної зарплати.
Незважаючи на підвищення цін, КП «Транспорт» не встигло оновити систему оплати в електронному форматі, тому наразі оплата через QR-коди тимчасово недоступна. У підприємстві вибачились за незручності і пообіцяли, що найближчим часом альтернативний спосіб буде відновлений.
До всього іншого, з 5 квітня 2025 року в Дніпрі в комунальному громадському транспорті буде впроваджена єдина система безготівкової оплати через QR-коди. Пасажири зможуть оплачувати проїзд лише через міський додаток "єДніпро", використовуючи банківські картки будь-якого банку.
Тепер оплата буде доступна для карток усіх банків, а не тільки "Приватбанку", як це було раніше. Нові правила дозволять:
- забезпечити зручний спосіб оплати для мешканців;
- знизити час обслуговування пасажирів;
- підвищити прозорість фінансових операцій;
- зменшити витрати на підтримку різних платіжних платформ.
Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині планується подорожчання проїздного квитка у міських автобусах.
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