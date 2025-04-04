Жителів та гостей Дніпропетровської області попередили про зміни в транспорті, які будуть діяти з 5 квітня.

В Дніпропетровській області сталося подорожчання проїзду, тому важлимо знати про всі зміни, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про нововведення на Дніпропетровщині.

Відомо, що в квітні в Кам'янському зросла вартість проїзду в електротранспорті, що спричинило певні труднощі з оплатою. Тепер проїзд у трамваях коштує 8 гривень замість 6. Це рішення було ухвалене через різке підвищення цін на енергоносії, запчастини, матеріали та комплектуючі, а також через збільшення мінімальної зарплати.

Незважаючи на підвищення цін, КП «Транспорт» не встигло оновити систему оплати в електронному форматі, тому наразі оплата через QR-коди тимчасово недоступна. У підприємстві вибачились за незручності і пообіцяли, що найближчим часом альтернативний спосіб буде відновлений.

До всього іншого, з 5 квітня 2025 року в Дніпрі в комунальному громадському транспорті буде впроваджена єдина система безготівкової оплати через QR-коди. Пасажири зможуть оплачувати проїзд лише через міський додаток "єДніпро", використовуючи банківські картки будь-якого банку.

Тепер оплата буде доступна для карток усіх банків, а не тільки "Приватбанку", як це було раніше. Нові правила дозволять:

забезпечити зручний спосіб оплати для мешканців;

знизити час обслуговування пасажирів;

підвищити прозорість фінансових операцій;

зменшити витрати на підтримку різних платіжних платформ.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині планується подорожчання проїздного квитка у міських автобусах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.