В час, коли середня пенсія в Україні ледь покриває базові витрати, люди змушені шукати додатковий заробіток, дізнайтесь про роботу в Дніпрі, передає Politeka.
Робота у Дніпрі надає таку можливість, і на Work.ua з'явилися цікаві пропозиції.
Актуальні вакансії у Дніпрі, сфера діяльності компанії:
- Автобізнес та автосервіс 192
- Будівельна промисловість, деревообробка - 201
- Готельно-ресторанний бізнес - 455
- Краса, фітнес, спорт121
- Легка промисловість186
- Машинобудування205
- Медицина, охорона здоров'я, аптеки 364
- Металургійна промисловість, металообробка - 263
- Неприбуткові, благодійні та громадські організації 65
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт 630
- Освіта, наука 216
- Послуги для населення та бізнесу 157
Пошук персоналу, HR 105
- Роздрібна торгівля 781
- Сили оборони 220
- Транспорт, логістика 240
- Фінанси, банки, страхування 116
- Харчова промисловість 360
Вантажник-комплектувальник - 20 000 – 25 000 грн.
Компанії потрібні комплектувальники на холодний склад готової продукції в нічні зміни.
Обов’язки:
- комплектування замовлень за накладними,
- здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.
Умови роботи:
своєчасна оплата праці (можлива щотижнева)
доставка співробітників на роботу
можливе бронювання
можливе проживання на території.
Водій на авто компанії - 28 000 – 40 000 грн, До 65% від каси.
Що ви отримаєте?
- До 65% від каси — високий дохід без прихованих комісій ;
- Гнучкий графік;
- Авто на вибір — автомат, механіка ;
- Навчання та підтримка — досвід не важливий;
- Швидке оформлення та можливість заробітку вже з першого дня.
Що потрібно?
Посвідчення водія (від 9 міс.)
Сучасний смартфон
Головне — бажання заробляти.
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