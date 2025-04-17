В час, коли середня пенсія в Україні ледь покриває базові витрати, люди змушені шукати додатковий заробіток, дізнайтесь про роботу в Дніпрі, передає Politeka.

Робота у Дніпрі надає таку можливість, і на Work.ua з'явилися цікаві пропозиції.

Актуальні вакансії у Дніпрі, сфера діяльності компанії:

  • Автобізнес та автосервіс 192
  • Будівельна промисловість, деревообробка - 201
  • Готельно-ресторанний бізнес - 455
  • Краса, фітнес, спорт121
  • Легка промисловість186
  • Машинобудування205
  • Медицина, охорона здоров'я, аптеки 364
  • Металургійна промисловість, металообробка - 263
  • Неприбуткові, благодійні та громадські організації 65
  • Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт 630
  • Освіта, наука 216
  • Послуги для населення та бізнесу 157
    Пошук персоналу, HR 105
  • Роздрібна торгівля 781
  • Сили оборони 220
  • Транспорт, логістика 240
  • Фінанси, банки, страхування 116
  • Харчова промисловість 360

Вантажник-комплектувальник - 20 000 – 25 000 грн.

Компанії потрібні комплектувальники на холодний склад готової продукції в нічні зміни.

Обов’язки:

  • комплектування замовлень за накладними,
  • здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.

Умови роботи:

своєчасна оплата праці (можлива щотижнева)
доставка співробітників на роботу
можливе бронювання
можливе проживання на території.

Водій на авто компанії - 28 000 – 40 000 грн, До 65% від каси.

Що ви отримаєте?

  • До 65% від каси — високий дохід без прихованих комісій ;
  • Гнучкий графік;
  • Авто на вибір — автомат, механіка ;
  • Навчання та підтримка — досвід не важливий;
  • Швидке оформлення та можливість заробітку вже з першого дня.

Що потрібно?

Посвідчення водія (від 9 міс.)

Сучасний смартфон

Головне — бажання заробляти.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, 50% від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір виплат 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.