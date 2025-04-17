Робота у Дніпрі пропонується пенсіонерам на різних вакансіях, для деяких посад досвід не потрібен.

В час, коли середня пенсія в Україні ледь покриває базові витрати, люди змушені шукати додатковий заробіток, дізнайтесь про роботу в Дніпрі, передає Politeka.

Робота у Дніпрі надає таку можливість, і на Work.ua з'явилися цікаві пропозиції.

Актуальні вакансії у Дніпрі, сфера діяльності компанії:

Автобізнес та автосервіс 192

Будівельна промисловість, деревообробка - 201

Готельно-ресторанний бізнес - 455

Краса, фітнес, спорт121

Легка промисловість186

Машинобудування205

Медицина, охорона здоров'я, аптеки 364

Металургійна промисловість, металообробка - 263

Неприбуткові, благодійні та громадські організації 65

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт 630

Освіта, наука 216

Послуги для населення та бізнесу 157

Пошук персоналу, HR 105

Пошук персоналу, HR 105 Роздрібна торгівля 781

Сили оборони 220

Транспорт, логістика 240

Фінанси, банки, страхування 116

Харчова промисловість 360

Вантажник-комплектувальник - 20 000 – 25 000 грн.

Компанії потрібні комплектувальники на холодний склад готової продукції в нічні зміни.

Обов’язки:

комплектування замовлень за накладними,

здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.

Умови роботи:

своєчасна оплата праці (можлива щотижнева)

доставка співробітників на роботу

можливе бронювання

можливе проживання на території.

Водій на авто компанії - 28 000 – 40 000 грн, До 65% від каси.

Що ви отримаєте?

До 65% від каси — високий дохід без прихованих комісій ;

Гнучкий графік;

Авто на вибір — автомат, механіка ;

Навчання та підтримка — досвід не важливий;

Швидке оформлення та можливість заробітку вже з першого дня.

Що потрібно?

Посвідчення водія (від 9 міс.)

Сучасний смартфон

Головне — бажання заробляти.

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