Грошова допомога в Дніпрі та області припиняється у разі, якщо одержувач більше не відповідає хоча б одній із визначених умов

ООН продовжила програму для українських пенсіонерів щонайменше до середини 2025 року - завдяки цьому їм далі надаватиметься грошова допомога в Дніпрі та області, повідомляє Politeka.net.

Отримати виплати зможуть містяни, які відповідають певним вимогам.

Фінансову підтримку можуть отримати особи пенсійного віку, які:

мешкають у районах, де тривають бойові дії, або поблизу лінії фронту;

отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3 250 грн;

не отримували жодних виплат від міжнародних гуманітарних організацій чи допомоги як внутрішньо переміщені особи з 1 березня 2023 року.

Грошова допомога в Дніпрі та області припиняється у разі, якщо одержувач більше не відповідає хоча б одній із визначених умов.

Розмір виплати: cума допомоги залежить від розміру пенсії. Наприклад, якщо людина отримує 3 100 грн, вона може претендувати на доплату в розмірі 150 грн — до встановленого граничного рівня у 3 250 грн.

Програма була розширена та стала охоплючати нові категорії отримувачів. Тепер на виплати можуть претендувати: особи, які не мають права на пенсію та дорослі та діти з інвалідністю.

Варто зазначити, що ця програма ООН також охоплює такі області: Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську.

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