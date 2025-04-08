Подорожчання яєць у Дніпрі зафіксували у квітні, і це зростання цін стосується переважно курячого продукту, повідомляє Politeka.

Найбільше додали в ціннику «Ясенсвіт» (30 шт): середня вартість зросла на 17,25 грн і зараз становить 223,85. У Megamarket така упаковка коштує 230,80, у Metro — 216,90. Продукт тієї ж марки, але в упаковці 18 шт, подорожчали на 1,80 гривень — до 122,73.

Курячі - Квочка (С1, 10 шт) за місяць зросли в ціннику на 7,50 грн — з 72,10 до 79,60. Їхня середня вартість наразі становить 79,60. А от «Ясенсвіт» (10 шт) подорожчали з 68,76 гривень до 73,30 — на 4,53. У Megamarket та Novus цінник сягає 78,20 і 70,89 відповідно.

Не дивлячись на таку ситуацію, перепелиний продукт у квітні зберігає стабільність. Середній цінник упаковки з 20 штук залишилася на рівні 65,05 грн. В Auchan вона коштує 61,50, у Metro — 63,96 гривень, а в Megamarket — 69,70.

Загалом подорожчання яєць у Дніпрі найпомітніше в сегменті курячих. Перепелині залишаються без змін, тоді як ціни на курячі зростають поступово, але стабільно.

Таку ситуацію експерти пов’язують із сезонністю та витратами на логістику. Окрім того, попит традиційно зростає напередодні Великодня, що щороку також пропокує більші розцінки. Цьогорічна ситуація не стала винятком.

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