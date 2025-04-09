Адресна допомога ВПО в Дніпрі надається у різних формах для людей, які опинилися в складних обставинах.

Адресна допомога ВПО в Дніпрі є значною підтримкою, тому варто знати, де та як можна її отримати, повідомляє Politeka.

У місті пропонують не лише грошові виплати, а й гуманітарні набори та соціальні послуги, які повинні полегшити життя переселенців.

Однією з основних форм підтримки є гроші. Для осіб з інвалідністю та дітей передбачено виплати по 3 000 гривень, а для інших категорій — 2 000. Щоб отримати ці кошти, необхідно звернутися до відділення Укрпошти на центральному залізничному вокзалі міста.

Там потрібно пред'явити документи, що підтверджують особу, такі як паспорт, свідоцтво про народження або довідка про інвалідність. Крім цього, в адресна допомога ВПО в Дніпрі доступна і в формі гуманітарних наборів, які надаються благодійними організаціями.

Наприклад, ГО «ВПО України» пропонує одяг та взуття для. Отримати ці речі можна за адресою: вул. Святослава Хороброго, 35, з понеділка по п'ятницю. Це чудова можливість для тих, хто потребує базових речей для повсякденного життя.

Адресна допомога ВПО в Дніпрі — це важливий крок до полегшення життя переселенців, адже фінансова підтримка, гуманітарні набори та соціальні послуги дають можливість не лише вижити, а й поступово відновити своє життя в умовах війни.

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