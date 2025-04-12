Держава дає можливість отримати безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі, що значно полегшує життя людям, які втікають від війни, повідомляє Politeka.

Ця програма дає можливість мешканцям області надавати свої квартири, будинки чи кімнати тим, хто найбільше потребує підтримки, і отримувати за це компенсацію від держави.

Щоб скористатися цією допомогою, необхідно зареєструватися на платформі dopomagai.org, де можна ознайомитися з актуальними пропозиціями для ВПО. Помешкання легко знайти, але перед цим потрібно зареєструватися і ствоирити обліковий запис.

Після цього - можна обирати помешкання, що відповідає вашим потребам, залишати заявки і чекати на відповідь від власників. Для тих, хто має вільну квартиру і хоче долучитися до програми, також є можливість стати частиною ініціативи.

Після реєстрації достатньо опублікувати оголошення про наявні місця для тимчасового проживання, вказавши умови, кількість місць та контактні дані.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі — це не лише соціальна допомога, але й шанс для багатьох почати нове життя у безпечнішому місці. Для додаткових консультацій і питань можна звернутися до гарячої лінії обласної державної адміністрації за номером: (056) 742-52-22.

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