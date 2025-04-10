Місцеві можуть дізнатися, де запровадять графіки відключення світла у Дніпрі у п'ятницю, 11 квітня.

Графіки відключення світла у Дніпрі 11 квітня, українців попереджають про тимчасове припинення електропостачання через технічне обслуговування мереж, передає Politeka.

Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).

Місто Дніпро, на 11 квітня обмеження заплановані з 08:00 до 17:00 за вулицями:

Автозаводська: 1;

Ганни Німець: 2, 2А, 4, 6, 8;

Миколи Погрібняка: 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

Михайла Сапожнікова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

Олексія Тищика: 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

провулок Ізюмський: 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95, 109;

Ізюмський другий: 33;

Миколи Погрібняка: 1, 4;

проїзд Шаховий: 2, 4-7, 9, 11;

Шинна: 8, 17, 17Д, 19;

проспект Богдана Хмельницького: 49А, 49Б;

Василя Сліпака: 23, 25;

Івана Франка: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31, 31А;

Квартальна: 47;

Перемоги: 200-210 (парні);

Івана Франка: 1-11 (непарні), 11А, 13, 15.

На 11 числоз 08:00 до 17:00 обмеження будуть у селі Обухівка:

СТ: 131, 303, 305, 344, 351;

«Ізумруд»: 11/11А, 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855;

«Орільська Галявина»: 80;

«Элеватор»: 93, 106, 119, 128;

Центральна: 1;

Орільське : Заводська: 23, 24А, 33.

На 11.04. з 08:00 до 17:00 за адресами:

село Зарічне:

Осіння: 1-12, 14, 15, 17;

Танкова: 21-27, 29.

Мешканців просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення, зарядити телефони, прилади та альтернативні джерела освітлення.

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