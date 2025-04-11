У Дніпрі від початку року фіксують подорожчання борошна, особливо це видно перед Великоднем.

Подорожчання борошна перед Великоднем у Дніпрі стало неприємною новиною для місцевих мешканців, які люблять пенкти паску до свята, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків УКАБ, традиційне подорожчання борошна перед Великоднем у Дніпрі вже почалося і цього року збіглося із загальною інфляцією. Тому це, як ніколи раніше, сильно б'є по гаманцях любителів святкової випічки.

Вартість пшеничного товару вищого ґатунку, який часто використовують для пасок, знову пішла вгору, хоча ще в лютому ціни трохи знизилися, кажуть аналітики.

Потім сталося різке здешевлення в період з середини лютого до середини березня, що, здавалося б, мало б підняти настрій споживачам. Однак це виявилося лише тимчасовим явищем. З початком квітня вартість знову почала стрімко йти вверх і на сьогодні досягла середньої позначки 31,39 гривні за кілограм.

Це відбувається в той час, коли вітчизняні виробники вже активно готуються до піку попиту на продукт через свято. Як правило, перед ним саме цей товар є одним з найбільш затребуваних на прилавках магазинів.

За інформацією 24 Каналу, ціни на в мережах супермаркетів варіюються. Наприклад, у «Сільпо» за кілограм "Хуторок" вищого ґатунку доведеться заплатити 26,89 гривні, у «Auchan» — 26,80, а у «АТБ» та «Епіцентрі» ціна становить 26,80. Проте найдорожче той самий пакунок можна знайти в мережі «Novus», де ціна досягла 31,39.

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