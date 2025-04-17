У Дніпрі з 1 травня варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію, дізнайтеся, що потрібно знати споживачам.

З 1 травня 2025 року в Дніпрі відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на електроенергію, зміни стосуватимуться всіх побутових споживачів, повідомляє Politeka.

Згідно з новими урядовими рішеннями, буде запроваджено єдиний тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт·год для всіх категорій. Це стосується також власників будинків із електричним опаленням.

До 30 квітня діє пільговий тариф для власників будинків з електроопаленням. У межах місячного споживання до 2000 тариф становить 2,64 грн/кВт·год, а за перевищення цього ліміту — 4,32.

Пільга дозволяє економити до кінця опалювального сезону.

З 1 травня 2025 року для всіх, хто використовує більше 2000 кВт·год на місяць, почне діяти єдиний підвищений тариф — 4,32, без поділу на обсяги споживання. Це стане новим стандартом для розрахунків.

При цьому тарифи на газ залишаються незмінними. Уряд не планує переглядати ціни на блакитне паливо до кінця 2025. Поточна вартість газу для побутових фіксована — 7,96 грн за кубометр.

Отже, зміни в оплаті за комунальні послуги в Дніпрі стосуються лише електроенергії, тоді як ціна на газ залишиться стабільною протягом усього року.

Ціни на газ у квітні не зміняться, у майбутньому можливе їх коригування. Проте навіть після завершення воєнного стану така політика залишиться незмінною ще протягом півроку.

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