Людям, які втікали від війни і приїхали до регіону, надається адресна допомога ВПО в Дніпрі.

Місто продовжує приймати переселенців, тому адресна допомога ВПО в Дніпрі досі актуальна для багатьох громадян, повідомляє Politeka.

Підтримка дає кожному шанс трохи полегшити життя, навіть попри непрості реалії, в яких ми зараз живемо. Йдеться про грошові виплати, гуманітарні набори та соцпослуги, які допомагають освоїтися на новому місці.

Адресна допомога ВПО в Дніпрі доступна у кількох форматах. Одна з основних форм — фінансова. Люди з інвалідністю та діти можуть розраховувати на суму в розмірі 3 000 гривень, усі інші категорії — на 2 000. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відділення «Укрпошти» на центральному залізничному вокзалі міста.

При собі обов’язково потрібно мати документи, що підтверджують особу: паспорт, свідоцтво про народження дитини або довідку про інвалідність.

Окрім цього, не варто забувати, що громадська організація «ВПО України» пропонує безкоштовний одяг і взуття для тих, хто цього потребує. Отримати ці речі можна за адресою: вулиця Святослава Хороброго, 35. Пункт працює у будні, з понеділка по п’ятницю.

Якщо ви входите до списку перерахованих категорій - обов'язково звертайтеся за виплатами, гуманітарними наборами, речами та соцпослугами.

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