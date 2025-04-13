Місцевим мешканцям варто підготуватися до відключення газу в Дніпрі з 14 по 20 квітня, адже багатьом це принесе деякі незручності.

Відключення газу в Дніпрі з 14 по 20 квітня торкнуться мешканців кількох будинків, повідомляє Politeka.

Як інформують у Дніпровській філії "Газмережі", причиною є планові ремонтні роботи. Вони стартують у понеділок і першими тимчасово без блакитного палива залишаться жителі по вулицях Володимира Вернадського 18 та Володимира Винниченка 56.

Наступного дня значно ширшому переліку доведеться зіштовхнутися з обмеженнями. Це стосується вулиці Олени Пчілки (35, 35а, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54), Нестора Махна (41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55), Сергія Єфремова (2а, 21а) та Старокозацька (29, 31, 33).

У середу роботи продовжаться на тій же Старокозацькій 35, а завершальний етап запланований на п'ятницю. Тоді без блакитного палива на короткий час залишаться мешканці проспекту Івана Мазепи 47 та 47.

Відключення газу в Дніпрі з 14 по 20 квітня передбачають, що як тільки технічна бригада завершить ремонт, подачу буде відновлено. Але важливий момент: пуск блакитного палива відбуватиметься лише після перевірки обладнання у кожному помешканні.

Тому всіх просять забезпечити доступ до квартир та будинків для представників служби. Також у компанії нагадують, що усі роботи з ремонту та модернізації фінансуються з тарифу на розподіл.

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