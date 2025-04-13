Подорожчання продуктів у Дніпрі відбувається чи не щомісяця, тому місцеві мешканці вже звикли до потрясінь, які змушений переживати їх гаманець.

Подорожчання продуктів у Дніпрі найсильніше б'є по вразливих категоріях населення, які не можуть дозволити собі базові позиції з полиць магазинів, повідомляє Politeka.

Останні дані моніторингового порталу «Мінфін» свідчать, що на початку квітня 2025 року українці, зокрема й мешканці нашого міста, помітили різке цінове збільшення. Це стосується макаронів, борошна та деяких інших базових товарів.

Лише цукор трохи здешевшав, що, звісно, не можна вважати суттєвою зміною на фоні загальної ситуації. Так, наприклад, вартість макаронів зросла з 33,38 до 34,16 грн за кілограм. Втім, у деяких супермаркетах ціни можуть бути й вищими — до 41 і більше.

Подорожчання продуктів у Дніпрі не оминуло і борошно. Популярне пшеничне борошно «Хуторок» раніше коштувало 30,61, а тепер за нього доведеться заплатити 31,39 гривень. Для тих, хто купує більше, можна трохи заощадити: упаковка на 2 кг буде вигіднішою, адже на ціннику пише 54,54.

А от вартість цукру трішки знизились: з 34,70 до 33,25. Але, як зауважують експерти, це не той випадок, коли падіння є істотним полегшенням для споживачів. Більшість супермаркетів все ж утримують такі самі цифри.

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