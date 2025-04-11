Графіки відключення світла у Дніпрі на 12 квітня, стало відомо, чи будуть обмеження у цей день.

Графіки відключення світла у Дніпрі 12 квітня, українців попереджають про можливе припинення електропостачання через технічне обслуговування мереж, передає Politeka.

Місцевим розповіли, чи запровадять графіки відключення світла у Дніпрі та області у суботу, 12 квітня.

Інформації щодо обмежень 12 числа від Центральної Енергетичної Компанії (ЦЕК) у Дніпропетровській області та ДТЕК немає.

Проте відомо, що обмеження почнуться на наступному тижні з 14 по 20 квітня, у цей період передбачається проведення планових робіт на різних вулицях міста.

Енергетики попереджають про тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.

Через можливі перевантаження мережі можуть змінюватися без попередження, тому варто слідкувати за офіційними повідомленнями енергокомпаній.

Зауважимо, що енергетики закликають українців економити електроенергію, особливо у вечірні години.

Також рекомендується підзарядити свої гаджети, зокрема телефони, павербенки, оскільки через нестабільну ситуацію в енергосистемі доведеться трохи посидіти в темноті.

Актуальну інформацію щодо екстренних обмежень в Дніпрі можна отримати на сайті компанії або через чат-боти в Viber і Telegram.

Також зателефонуйте до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 або +38 (048) 705 90 90 90 90.

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