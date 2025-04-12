Відключення світла у Дніпрі та області 13 квітня стало відомо, чи буде електрика цього дня.

Жителям Дніпра нагадали про можливі тимчасові відключення електрики в неділю, 13 квітня, причина — технічне обслуговування електромереж, повідомляє Politeka.

На даний момент Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК) та ДПЕК не публікували графіків планових графіків на 13 квітня. Це означає, що на найближчу добу обмежень у подачі електроенергії офіційно не очікується.

Проте енергетики попереджають, що вже з 14 по 20 квітня у Дніпрі розпочнуться планові ремонтні роботи, які торкнуться окремих вулиць та районів. Тому у зазначений період можливі локальні виключення.

Фахівці наголошують, що у разі перевантаження електромережі обмеження можуть бути введені раптово та без попередніх повідомлень.

Рекомендується регулярно перевіряти оновлення на офіційних сайтах енергетичних компаній та через чат-боти у Viber або Telegram.

Також українців закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час, щоб знизити навантаження на систему.

В умовах нестабільної енергоситуації варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, що допоможе комфортно пережити можливі перебої.

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