Подорожчання хліба в Дніпрі помітне вже всім місцевим мешканцям, навіть тим, хто не часто його вживає у своєму раціоні.

Подорожчання хліба в Дніпрі відбулося на майже 10% за два тижні, тому це вже не просто сезонні коливання, а стійка тенденція, повідомляє Politeka.

Споживачів непокоїть не лише збільшення вартості хлібобулочних виробів, а й темпи, з якими воно відбувається. За останні два тижні ми маємо плюс дві гривні за буханець.

Середня вартість пшеничного виробу (650 грамів) зросла з 25,20 грн у січні до 27,70 на середину лютого. Як йдеться на порталі "Мінфін", із січня до лютого ціна стрибнула до найвищої позначки за останні п’ять років — 25,9 гривень. Для порівняння: ще минулого року ця ж буханка в середньому коштувала 20,46.

Подорожчання хліба в Дніпрі зачепило й популярний нарізний "ЦарХліб" вагою 600 грамів. Якщо на початку 2022 року його вартість становила 23,40, то в лютому — вже 25,96 гривень. Згадати хоча б квітень 2021 року: тоді така позиція обійшлася б у середньому у 21 гривню. І це при тому, що якість та обсяг лишилися практично незмінними.

Попри заяви Міністерства аграрної політики про підтримку виробників соціального продукту за рахунок дешевшого газу (йдеться про використання ресурсу внутрішнього видобутку з фіксованою націнкою до 25%), зростання вартості зупинити не вдалося. Тому що на це впливає не лише газ.

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