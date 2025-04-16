Подорожчання продуктів в Дніпрі перед Великоднем - справа звична, але цього року цінники особливо «кусаються».

Подорожчання продуктів у Дніпрі побило рекорди за останні роки, тож зібрати традиційний святковий кошик обійдеться значно дорожче, ніж торік, повідомляє Politeka.

Великдень - родинне, щедре свято, але цього разу й відчутне для гаманця. Подорожчання продуктів в Дніпрі особливо помітне напередодні: масло, м’ясо, сир та навіть овочі- майже всі позиції, які традиційно входять до кошика, зросли в ціні.

Аналітики з "Українського клубу аграрного бізнесу" кажуть, що падіння вартості торкнулось хіба що бакалії. А от молочка, курятина й сезонні овочі – навпаки, пішли вгору. До прикладу, вершкове масло, без якого не обійтись у випіканні паски, зросло на цілих 71%. Наразі за 200-грамову пачку просять у середньому 121 гривню.

Ще один незмінний гість на святковому столі - свинячий ошийок, який додав 2% лише за місяць, а в порівнянні з минулим роком став коштувати на 20% більше. Нині його середня вартість 275 грн за кілограм. Сало, як не дивно, тримає позицію на рівні 239, без суттєвих коливань.

А от твердий сир за рік «підріс» на 21%, тепер за нього доведеться віддати 595 грн/кг. Подорожчання продуктів в Дніпрі торкнулося і овочів. Хоч ціни на томати й огірки трохи знизилися через збільшення імпорту, загалом порівняно з минулим роком вони зросли на 12–25%.

Найбільше, як і завжди, коштуватиме м’ясо: за домашню ковбасу попросять 212,50 за пів кіло, буженина - 303. Із молочки - твердий сир (500 г) обійдеться у 287,50, м’який сир - 120. Ну і як без вина: пляшка «Кагору» в середньому коштує 165 гривень.

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