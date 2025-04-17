Подорожчання оренди квартир у Дніпрі стало помітним для місцевих мешканців вже давно, проте ціни продовжують дивувати.

Подорожчання оренди квартир у Дніпрі відчувається чи не кожного разу, коли оновлюється договір чи при пошуку нової оселі, повідомляє Politeka.

Експерти кажуть, що попри постійну економічну турбулентність і нестабільну безпекову ситуацію, попит на однокімнатні варіанти залишається стабільно високим.

Подорожчання оренди квартир у Дніпрі багато в чому пов’язане з об’єктивними чинниками: зростанням тарифів на комунальні послуги, інфляцією, яка б’є по купівельній спроможності, та загальним станом ринку нерухомості в умовах війни. Усе це впливає на ціни, як на преміум-житло, так і на бюджетні пропозиції.

За даними сервісу lun.ua, в деяких районах ще можна знайти нерухомість з відносно доступною платою. Наприклад, у Самарському районі пропозиції стартують від 3 900 грн. У Новокодацькому - мінімальна ціна 4 000 плюс комунальні. Схожі цифри можна побачити й в Індустріальному, Центральному, Чечелівському районах.

Проте середня вартість вже значно вища: в АНД - 12 000, у Шевченківському - 16 000, а в Соборному й зовсім сягають 17 000 гривень. І все ж, подорожчання оренди квартир у Дніпрі не зупиняє попит і місто залишається привабливим для багатьох людей. Проте бюджетні пропозиції, звісно, закінчуються дуже швидко.

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