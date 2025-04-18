Новий графік автобусів на Дніпропетровщині вже дія, дізнайтесь, що саме змінилося, щоб могти планувати свої поїздки.

Введено новий графік автобусів на Дніпропетровщині, на цей раз у місті Кам'янське, повідомляє Politeka.

Новий графік автобусів на Дніпропетровщині охоплює ключові точки міста та мікрорайони, зокрема, вулицю Чорновола, Запоріжжя, центр Кам’янського, а також Верхні й Нижні Сади.

Як повідомляє КП «Транспорт», новий графік автобусів на Дніпропетровщині буде діяти щодня, без вихідних. Маршрут «вул. Чорновола – Запоріжжя – Кам’янське – Верхні – Нижні сади» ввели з 16 квітня. У підприємстві наголосили, що все розроблено так, щоб врахувати і потреби містян у будні, і активні пересування у вихідні.

Отже, згідно з нововведеннями, рух із Чорновола (в районі Уральської) до Верхніх Садів починається вже о 6:00 ранку, а прибуває - о 6:30. Наступні рейси - 8:00, 9:00, 10:00. По обіді маршрут відновлюється о 15:00, 16:00, 18:00. Тобто, інтервали зручні як для ранкових поїздок на роботу чи навчання, так і для повернення ввечері.

Що ж до напрямку на Нижні Сади, то громадський транспорт відправляється з Чорновола о 7:00, 11:00 та 17:00. На кінцевій зупинці його варто чекати за півгодини.

Важливо, що маршрут працює без поділу на будні й вихідні. Це суттєво полегшує життя містянам, які тепер можуть зручніше дістатися до свого місця призначення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.