Обмеження руху транспорту в Дніпрі створять певні незручності для мешканців та гостей міста, адже доведеться змінювати плани.

У Дніпрі тимчасово обмежать рух транспорту на одній з вулиць у Центральному районі, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови, опублікованому на сайті міської ради. Обмеження руху транспорту в Дніпрі запровадять через роботи з видалення аварійних дерев, які можуть становити небезпеку для перехожих і водіїв.

Місцевим мешканцям радять заздалегідь планувати маршрут, щоб уникнути заторів і затримок. Обмеження руху транспорту в Дніпрі діятиме 26 листопада на вулиці Улянівській.

У цей день комунальні служби з 9:00 до 16:00 проводитимуть обрізку старих дерев біля будинку №14. Працівники КП «Міськзеленбуд» розпочнуть роботи з кронування та демонтажу гілок, які можуть впасти під час сильного вітру чи опадів.

Відповідно до проєкту розпорядження міського голови, який оприлюднений на сайті міськради, комунальники зобов’язані узгодити тимчасову схему проїзду з патрульною поліцією.

Перед початком робіт вони встановлять необхідні дорожні знаки, огородження та попереджувальні щити. Для пішоходів облаштують безпечний прохід, щоб люди могли пересуватися територією без ризику потрапити під гілки або техніку.

Під час проведення робіт у зоні біля будинку №14 пересування автомобілів буде повністю припинене. Водіям радять скористатися об’їзними шляхами.

Після завершення демонтажу працівники КП «Міськзеленбуд» приберуть територію, вивезуть залишки гілок і відновлять чистоту на ділянці.

