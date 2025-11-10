Грошову допомогу у Дніпропетровській області можна використовувати для покриття базових зимових потреб і не тільки.

Частина українських пенсіонерів отримає нову грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області від держави, повідомляє Politeka.net.

Відомо, кому саме нададуть кошти і на що їх можна буде витратити.

Зимою в Україні стартує нова програма фінансової допомоги для громадян під назвою "Тепла зима". Ця ініціатива спрямована на надання одноразових виплат у розмірі 6500 гривень тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, з метою забезпечення мінімального комфорту в холодний період.

Умови використання коштів: виплата одноразова і має обмежений термін використання — 180 днів з моменту зарахування. Якщо кошти не будуть витрачені протягом цього періоду, вони повернуться до державного бюджету.

Отримані кошти будуть зараховуватися на спеціально відкриту "Дія.Картку".

Грошову допомогу можна використовувати для покриття базових зимових потреб, зокрема:

придбання теплого одягу та взуття;

оплату комунальних послуг, включно з опаленням, газом та електроенергією;

придбання продуктів харчування;

оплату ліків та медичних препаратів;

придбання квитків на транспорт.

Грошова допомога у Дніпропетровській області буде надана кільком категоріям громадян, серед яких:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ),

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб,

діти з малозабезпечених сімей,

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Важливо зазначити, що наразі механізм надання допомоги ще знаходиться на етапі розробки, і додаткові деталі будуть оприлюднені пізніше.

Джерело: На пенсії.

