Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього тижня спричинив помітне зростання цін на тепличні огірки та помідори, інформує Politeka.

Основними причинами стали обмежена пропозиція на внутрішньому ринку й підвищений попит з боку гуртових покупців і торговельних мереж, що вплинуло на формування вартості продукції у регіоні.

Сезон вирощування тепличних огірків добігає завершення. Більшість господарств уже зібрали врожай і реалізують залишки невеликими партіями. Попри зниження якості останніх зборів, ціна продовжує підніматися. Протягом останнього тижня середня вартість огірків збільшилася на 21%, і нині оптові показники коливаються в межах 90–110 гривень за кілограм ($2,16–2,63/кг), залежно від сорту та обсягів.

Порівняно з тим самим періодом минулого року, нинішня ціна вища на 11%. За оцінками експертів, дефіцит овочів може стимулювати появу імпорту з Туреччини, що здатне частково стабілізувати ринкову ситуацію.

Схожі тенденції спостерігаються на ринку тепличних томатів. Ці овочі дорожчають уже третій тиждень поспіль через обмежену пропозицію від виробників. Станом на сьогодні комбінати пропонують томати по 80–90 гривень за кілограм ($1,91–2,15/кг), що на 14% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Обсяги поставок залишаються невеликими й нестабільними: частина підприємств завершила продажі, а в інших через похолодання сповільнилося дозрівання культур. Імпорт поки що не може компенсувати нестачу місцевих помідорів.

Моніторинг свідчить, що тепличні томати вже на 22% дорожчі, ніж наприкінці жовтня 2024 року. Виробники попереджають про можливе подальше підвищення, якщо пропозиція не збільшиться. Таким чином, дефіцит овочів у Дніпропетровській області впливає на доступність і кінцеву ціну тепличної продукції, формуючи напруження на ринку споживання.

