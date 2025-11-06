Дефицит овощей в Днепропетровской области оказывает влияние на доступность и конечную цену тепличной продукции, формируя напряжение на рынке потребления.

Дефицит овощей в Днепропетровской области на этой неделе привел к заметному росту цен на тепличные огурцы и помидоры, информирует Politeka.

Основными причинами стали ограниченное предложение на внутреннем рынке и повышенный спрос со стороны оптовых покупателей и торговых сетей, что повлияло на формирование стоимости продукции в регионе.

Сезон выращивания тепличных огурцов подходит к завершению. Большинство хозяйств уже собрали урожай и реализуют остатки небольшими партиями. Несмотря на снижение качества последнего сбора, цена продолжает подниматься. За последнюю неделю средняя стоимость огурцов увеличилась на 21%, и сейчас оптовые показатели колеблются в пределах 90–110 гривен за килограмм ($2,16–2,63/кг), в зависимости от сорта и объемов.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, нынешняя цена выше на 11%. По оценкам экспертов, дефицит овощей может стимулировать появление импорта из Турции, что частично способно стабилизировать рыночную ситуацию.

Сходные тенденции наблюдаются на рынке тепличных томатов. Эти овощи дорожают уже третью неделю подряд из-за ограниченного предложения от производителей. На сегодняшний день комбинаты предлагают томаты по 80–90 гривен за килограмм ($1,91–2,15/кг), что на 14% выше, чем в конце прошлой недели. Объемы поставок остаются небольшими и нестабильными: часть предприятий завершила продажи, а у других из-за похолодания замедлилось созревание культур. Импорт пока не может компенсировать нехватку местных помидоров.

Мониторинг свидетельствует, что тепличные томаты уже на 22% дороже, чем в конце октября 2024 года. Производители предупреждают о возможном дальнейшем повышении, если предложение не увеличится. Таким образом, дефицит овощей в Днепропетровской области оказывает влияние на доступность и конечную цену тепличной продукции, формируя напряжение на рынке потребления.

