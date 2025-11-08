Подорожчання продуктів у Кривому Розі відображається на вартості основних категорій товарів у магазинах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про цю ситуацію українцям надає портала Мінфін.

Найбільше зміни торкнулися овочів, круп і молочної продукції. Середня ціна на помідори червоні становить 125,66 гривні за кілограм. Вартість у різних торгових мережах різниться: в Auchan — 155,10, у Megamarket — 141,90, у Novus — 79,99. У жовтні цей показник дорівнював 93,62, отже, підвищення за місяць склало 61,22 гривні. Динаміка демонструє зростання з 64,45 на початку жовтня до понад 130 гривень на початку листопада.

Серед круп найменші зміни зафіксовані на манку «Хуторок». Її середня ціна нині — 37,68 грн за упаковку 800 грамів. У магазинах Megamarket — 40,00, у Metro — 34,56, у Novus — 38,49. Місяць тому показник складав 37,18, отже, зростання становить 0,69. За щоденними даними коливання незначні — коло 37 грн протягом жовтня.

Молочна група теж продемонструвала незначне підняття. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) коштують у середньому 38,13 гривні. У Megamarket — 38,40, Metro — 37,99, Novus — 37,99. Попередній показник був 36,14, тобто подорожчання склало 2,49. За місяць спостерігалося поступове збільшення від 35,63 до 38,13 грн.

Отже, аналіз цінових змін свідчить про загальну тенденцію до підняття вартості продовольчих товарів. Помітніше підвищення спостерігається серед овочів, тоді як інші категорії зросли незначно. Це підтверджує стабільне подорожчання продуктів у Кривому Розі, зафіксоване протягом останніх тижнів.

