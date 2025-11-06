У 2025 році українці стикаються з тим, що дефіцит певних продуктів у Кривому Розі впливає на асортимент магазинів і вартість фруктів.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі стосується груш, урожай яких постраждав через травневі морози, повідомляє Politeka.

Погодні примхи знищили частину садів і змусили фермерів витратити більше коштів на обробку дерев, що одразу позначилося на собівартості.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі відчувають не лише споживачі, а й виробники. Через втрату приблизно десятої частини врожаю садівники були змушені активніше захищати дерева від шкідників і хвороб. Це призвело до зростання витрат, а отже, й до підвищення цінників на груші.

Керівник великого садового господарства розповів, що закупівельна вартість цього фрукта у фермерів зросла з 50 до 70 гривень за кілограм. Таке подорожчання вже відбилося на роздрібному ринку, де середня ціна сягнула 77,9 грн.

За його словами, цьогоріч витрати на добрива, захист і догляд за деревами стали на третину більшими, ніж торік. Хоч урожай і менший, проте вдалося зберегти бодай частину продукції.

Фермери визнають, що дефіцит продуктів у Кривому Розі позначився і на способах продажу. Якщо раніше господарства зберігали частину врожаю для реалізації взимку, то тепер продають усе відразу, щоб уникнути додаткових витрат.

Через обмежену пропозицію українські груші швидко розкуповують, і на ринку залишається переважно імпорт. Моніторинг показує, що у більшості супермаркетів зараз представлені переважно груші з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

У деяких магазинах вітчизняних фруктів узагалі немає. А там, де є - вартість істотно різниться: у «Сільпо» вони коштують 90, у «Новусі» - 99, у «Метро» - 72,7, а у «Варусі» можна знайти за 49,9.

