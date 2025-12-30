Саме там з’являється інформація, коли знову доступні безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі можна отримати через громадську організацію «ВПО України», про що повідомляє Politeka.net.

Деталі оприлюднили на сайті організації.

Актуальні умови участі та деталі програми оприлюднили на сайті об’єднання. Допомога реалізується у співпраці з міською владою, бізнесом, громадським сектором і міжнародними партнерами.

Ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які змушені адаптуватися до нових обставин. Команда працює над забезпеченням базових потреб, соціальної інтеграції та доступу до необхідних сервісів.

Окрім продовольчих наборів, учасникам доступні медичні та правові консультації, а також супровід у питаннях житла. Організатори радять стежити за оновленнями у Telegram-каналі, де публікують графіки видачі та нові дати реєстрації.

Окремий напрям — медична підтримка. Фахівці проводять навчання з домедичної допомоги, розповідають про техніки збереження фізичного й емоційного стану, інформують щодо доступних ліків і послуг.

У межах житлових програм надається допомога з пошуком помешкань, облаштуванням місць компактного проживання та орієнтацією у чинних державних і міжнародних ініціативах. Також переселенцям допомагають з працевлаштуванням і участю у відповідних програмах.

Гуманітарний блок охоплює харчі, засоби гігієни та підтримку в поданні заявок до інших фондів. Це дозволяє частково закрити щоденні побутові потреби.

Центр працює за адресою: вулиця Алімпія Галика, 75Б. Графік прийому — з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу з 11:00 до 14:00, неділя — вихідний.

